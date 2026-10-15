В Сибири обнаружили считавшиеся утерянными древние городища В Сибири обнаружили древние городища, которые десятилетиями считались утраченным

Москва15 окт Вести.Ученые нашли городища, которые были зафиксированы исследователями 19-середины 20 вв., но позднее считались утраченными из-за неточности описаний. Об этом во время международной научной конференции "Алтай в кругу евразийских древностей" рассказал сотрудник Иркутского государственного университета (ИГУ) Илья Уланов, передает ТАСС.

По его словам, малых городищ в долине реки Унги в Южном Приангарье насчитывалось около двух десятков. Традиционно их относили к эпохе Средневековья, однако найденная на месте раскопа керамика датируется концом I тысячелетия до н. э. – началом I тысячелетия н. э., что ставит под сомнение датировку всех памятников.

Первое городище, найденное нами, идентифицировано как Барон‑Туренское городище. В двух с половиной километрах северо‑восточнее от первого городища мы обнаружили второе сказал он

Уланов добавил, что ученые выявили новые детали устройства городищ, например, систему валов и рвов и подпрямоугольные "цитадели", разделенные на секторы.

Ученый предположил, что расположение городищ на возвышенной местности указывает на то, что их строили как единую систему, возможно, для сигнализации или обороны.