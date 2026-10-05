Москва5 окт Вести.Ранее неизвестные стоянки эпох неолита и палеолита обнаружили магаданские археологи в Хасынском округе, сообщило РИА Новости со ссылкой на кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника СВКНИИ ДВО РАН Сергея Слободина.

В округе находится известная стоянка Хета, которую открыли в 1991 году. Она признана объектом культурного наследия Магаданской области.

Сама Хета, которую мы исследовали уже раскопками много лет, она является как бы базовым центром. А люди явно на одном месте не сидели, они двигались по долине за оленями. Были какие-то временные пункты, были пункты наблюдения, были пункты добычи камня и обработки камня, были пункты разделки животных. И все эти вот отдельные пункты, они в конечном итоге дадут нам целостную картину жизни человека в каменном веке в этом районе. И вот сейчас эти новые стоянки, объекты предстоит изучать рассказал Слободин

По словам его коллеги, младшего научного сотрудника лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН Алисы Зеленской, с новых стоянок привезли сотни артефактов, которые в настоящее время систематизируют и изучают в лабораториях. В основном они относятся к неолиту – периоду, когда закладывались современные этносы – поэтому важны для воссоздания истории народов Колымы и Охотского побережья.