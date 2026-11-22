Уникальный артефакт возрастом свыше 3 тысяч лет представили в Бурятии

Оленный камень возрастом свыше 3 тысяч лет нашли в Бурятии Уникальный артефакт возрастом свыше 3 тысяч лет представили в Бурятии

Москва22 ноя Вести.Жителям Бурятии представили ценный археологический артефакт – Оленный камень, возраст которого насчитывает более 3000 лет. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX глава республики Алексей Цыденов.

Название "оленный" камень получил из-за высеченных на нем изображений оленей, причем морды животных вытянуты в форме птичьих клювов, а рога закручены в несколько витков.

Друзья, это исторический день! Сегодня мы стали свидетелями настоящего музейного чуда! Земля Бурятии подарила нам бесценное сокровище — Оленный камень. Это ценнейший археологический артефакт. Этому гранитному исполину весом в 500 кг более 3000 лет! Он древнее Рима! Ровесник Гомеровской Греции. Этот камень считается символом воинской славы написал Алексей Цыденов

Рисунок нанесен на все четыре грани камня, олени бегут на камне и вверх, и вниз. Такая композиция считается редкостью. Камень был обнаружен в Боргойской степи, которую археологи обследовали еще в 70-е годы XX века, однако тогда камень остался незамеченным.

Как сообщил Цыденов, на презентацию уникальной находки приехала директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Екатерина Проничева. К поздравлениям присоединился и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский - один из главных мировых экспертов.

После реставрации ценная находка обретет дом в стенах нового Национального музея Бурятии.