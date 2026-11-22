Москва22 нояВести.Жителям Бурятии представили ценный археологический артефакт – Оленный камень, возраст которого насчитывает более 3000 лет. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX глава республики Алексей Цыденов.
Название "оленный" камень получил из-за высеченных на нем изображений оленей, причем морды животных вытянуты в форме птичьих клювов, а рога закручены в несколько витков.
Друзья, это исторический день! Сегодня мы стали свидетелями настоящего музейного чуда! Земля Бурятии подарила нам бесценное сокровище — Оленный камень. Это ценнейший археологический артефакт. Этому гранитному исполину весом в 500 кг более 3000 лет! Он древнее Рима! Ровесник Гомеровской Греции. Этот камень считается символом воинской славынаписал Алексей Цыденов
Рисунок нанесен на все четыре грани камня, олени бегут на камне и вверх, и вниз. Такая композиция считается редкостью. Камень был обнаружен в Боргойской степи, которую археологи обследовали еще в 70-е годы XX века, однако тогда камень остался незамеченным.
Как сообщил Цыденов, на презентацию уникальной находки приехала директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Екатерина Проничева. К поздравлениям присоединился и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский - один из главных мировых экспертов.
После реставрации ценная находка обретет дом в стенах нового Национального музея Бурятии.