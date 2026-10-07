Окаменелый пень возрастом около 250 млн лет обнаружен в Псковской области

В Псковской области найден окаменелый пень, которому около 250 млн лет Окаменелый пень возрастом около 250 млн лет обнаружен в Псковской области

Москва7 окт Вести.В деревне Ляды Псковской области был обнаружен окаменелый пень, которому, согласно предварительным оценкам, около 250 миллионов лет. Об этом сообщает Псковский музей-заповедник.

Древнюю находку обнаружила местная жительница, после чего передала ее в местный музей. В настоящее время кусок древесины проходит карантин, а далее ей предстоит пройти экспертизу.

Если подтвердится, что это действительно окаменелая древесина возрастом порядка 250 – 300 миллионов лет, то находка очень хорошо вписывается в историю природного формирования Псковского края говорится в сообщении

В музее отметили, что фрагмент древесины мог сформироваться не там, где был найден. Не исключен вариант, что его мог принести движущийся ледник во время последнего оледенения несколько тысяч лет назад.

Возможно, что кусок мог быть принесен из Карелии, Ленинградской области или вовсе из Финляндии.