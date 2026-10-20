Москва20 окт Вести.Международная группа ученых обнаружила в Денисовой пещере в Алтайском крае останки неизвестного вида древнего парнокопытного времен ледникового периода, пишет "Российская газета".

Исследователи не исключают, что вымерший более 27 тысяч лет назад родственник современного яка. Им удалось обнаружить 20 фрагментов костей животного, из которого была извлечена ДНК. Это позволило получить генетические данные и сравнить их с геномами млекопитающих, к которой относятся яки, бизоны и крупный рогатый скот.

Выяснилось, что найденные останки принадлежат самостоятельному, ранее неизвестному виду, который приходится родственником современному яку. Пока генетических данных недостаточно, чтобы присвоить ему название, поэтому его лаконично называют "Як X" говорится в публикации

Исследователи также смогли проследить изменения численности древнего яка. Данные указывают на то, что популяция животного сокращалась во время потепления около 120 тысяч лет назад. Вид исчез уже после появления самого молодого из изученных образцов, которому около 27 тысяч лет.

Денисова пещера стала известна благодаря останкам древних людей. В 2008 году здесь обнаружили кость пальца, которая помогла подтвердить существование денисовцев – вымерших родственников неандертальцев и Homo sapiens.