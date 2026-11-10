В Карелии нашли средневековый могильник с оружием В Карелии обнаружили могильник XIII века с предметами вооружения

Москва10 ноя Вести.В Муезерском муниципальном округе Карелии нашли объект археологического наследия "Могильник Ругозеро". Вероятнее всего, он относится к XIII веку. Об этом сообщил Центр по охране объектов культурного наследия Карелии в социальной сети "ВКонтакте".

История началась с находки местного жителя: в лесу недалеко от поселка Ругозеро он наткнулся на средневековое железное оружие - меч, наконечники стрел и копий, топор и нож, а также три бронзовых предмета: иглу, пряжку ремня и деталь какого-то изделия. После этого место решили обследовать.

Первоначально памятник был найден жителем п. Ругозеро, который обнаружил в лесу вблизи поселка предметы средневекового вооружения из железа: меч, наконечники стрел и копий, топор, нож и три предмета из бронзы (игла, пряжка ремня (?) и деталь какого-то изделия), после чего было организовано обследование данного места говорится в публикации

Во время полевых работ доктор исторических наук Алексей Тарасов обнаружил еще четыре средневековых артефакта, в том числе складную бритву. Она и помогла уточнить датировку: по новгородской шкале такая бритва датируется не раньше 1238 года, поэтому памятник, скорее всего, относится к XIII веку.

Все находки залегали в самом верхнем слое, сразу под углистым горизонтом. При этом ни погребальной ямы, ни костей не обнаружили. Но сам набор предметов типичен для погребального инвентаря, и это сближает объект со средневековыми памятниками Северо-Западного Приладожья и Карельского перешейка, которые связывают с древними карелами.

Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия "Могильник Ругозеро" признали выявленным объектом культурного наследия и внесли в соответствующий перечень.