РИА: образцы старинного оружия нашли на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

Образцы старинного оружия нашли на оставленных позициях ВСУ под Харьковом РИА: образцы старинного оружия нашли на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

Москва20 окт Вести.На позициях ВСУ в Харьковской области найдены образцы старинного оружия, сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Фил в беседе с РИА Новости.

Фил предположил, что мушкеты были сувенирами украинских боевиков и не использовались как оружие.

Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было заявил он

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о существенном продвижении российских сил на всех направлениях в зоне специальной военной операции.