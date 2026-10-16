Путин: ВС РФ продвигаются на всех направлениях Путин оценил продвижение ВС РФ по всей линии фронта

Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск отметил движение Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.

Глава государства оценил положительную динамику в действиях группировок войск РФ, а также отметил значительные темпы продвижение соединений и воинских частей по всей линии фронта.

В целом отмечаю положительную динамику в действиях группировок войск. Наступление соединений и воинских частей вооруженных сил идет по всей линии фронта, значительно возросли темпы продвижения сказал он

Как подчеркнул Путин, боевая работа — это ответственное и напряженное дело. Она связана и с потерями, и со сложностями текущего характера.

Но темпы продвижения возросли, что подтверждается результатами выполнения боевых задач заключил президент

Ранее сообщалось, что российская армия за прошедшую неделю освободила 12 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.