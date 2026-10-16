Москва16 октВести.Президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск отметил движение Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции.
Глава государства оценил положительную динамику в действиях группировок войск РФ, а также отметил значительные темпы продвижение соединений и воинских частей по всей линии фронта.
В целом отмечаю положительную динамику в действиях группировок войск. Наступление соединений и воинских частей вооруженных сил идет по всей линии фронта, значительно возросли темпы продвижениясказал он
Как подчеркнул Путин, боевая работа — это ответственное и напряженное дело. Она связана и с потерями, и со сложностями текущего характера.
Но темпы продвижения возросли, что подтверждается результатами выполнения боевых задачзаключил президент
Ранее сообщалось, что российская армия за прошедшую неделю освободила 12 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.