ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов в ходе спецоперации Российская армия за неделю освободила 12 населенных пунктов

Москва16 окт Вести.Российские войска за прошедшую неделю установили контроль над 12 населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Харьковской области под контроль российских военнослужащих перешли Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное. Накануне также были заняты Варваровка и Николаевка.

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, военнослужащие группировки "Восток", продолжая продвижение в глубину обороны противника, установили контроль над населенным пунктом Никольское в Запорожской области.

С начала года армия России освободила более 220 населенных пунктов и свыше 5 300 квадратных километров территории, сообщили 19 сентября в Минобороны

Только за сентябрь Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр в зоне СВО - это в два с половиной раза больше, чем в предыдущие месяцы, заявил Владимир Путин.