Москва15 октВести.Российские войска взяли под свой контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оба населенных пункта располагаются внутри волчанского котла, их освободили бойцы группировки войск "Север".
В кольце окружения в результате активных действий наших подразделений установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской областиговорится в сообщении
Ранее Минобороны отчитывалось о расширении российскими военными зоны контроля в районе кольца окружения.