Минобороны: российские военные взяли под свой контроль Нефедовку и Черное

Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области Минобороны: российские военные взяли под свой контроль Нефедовку и Черное

Москва15 окт Вести.Российские войска взяли под свой контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оба населенных пункта располагаются внутри волчанского котла, их освободили бойцы группировки войск "Север".

В кольце окружения в результате активных действий наших подразделений установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской области говорится в сообщении

Ранее Минобороны отчитывалось о расширении российскими военными зоны контроля в районе кольца окружения.