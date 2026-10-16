18:35 16 октября 2026 18:46 16.10.2026Татьяна РутковскаяОбществоПутин: ЛНР находится полностью под контролем ВС РФПутин: ЛНР находится полностью под контролем ВС РФСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква16 октВести.Об этом заявил президент ВС РФ Владимир Путин.Читайте такжеПутин: создание зоны безопасности в приграничье идет успешно18:37 Россия может применить весь арсенал вооружений, если на нее нападут19:10 1 октПутин: прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти РФ19:18 28 сенПутин: все цели СВО будут достигнуты15:55 23 сенПутин: беспилотники и другое вооружение поступают в войска бесперебойно17:51 18 сенПутин: войска РФ каждый день идут вперед, и темп продвижения нарастает12:20 3 сенПутин: ВС РФ успешно наступают по всем направлениям в зоне СВО17:39 22 авгПутин выразил уверенность в победе России19:39 26 июлОбщество16.10.2026