Москва16 окт Вести.Освобождение Донецкой Народной Республики остается одной из главных задач в рамках специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Президент подчеркнул, что остается освободить 10% территории ДНР и 15,5% территории Запорожской области. Луганская Народная Республика находится полностью под контролем РФ, уточнил Путин.

Кроме того, президент напомнил, что после вторжения украинских сил в Курскую область перед Вооруженными силами России была поставлена задача не только выбить противника с российской земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории на будущее.