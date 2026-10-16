Москва16 октВести.С начала текущего года российские военные освободили 310 населенных пунктов в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
16 октября глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
С начала этого года уже освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов. Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой [Народной] Республики и 16,5% Запорожской областисказал Путин
По его словам, Луганская Народная Республика находится полностью под контролем России.