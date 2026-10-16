Путин: с начала 2026 года армия РФ освободила 310 населенных пунктов

Путин: с начала 2026 года ВС РФ освободили 310 населенных пунктов Путин: с начала 2026 года армия РФ освободила 310 населенных пунктов

Москва16 окт Вести.С начала текущего года российские военные освободили 310 населенных пунктов в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

16 октября глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

С начала этого года уже освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов​​​. Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой [Народной] Республики и 16,5% Запорожской области сказал Путин

По его словам, Луганская Народная Республика находится полностью под контролем России.