Житель Алтая 20 лет хранил столетний метеорит и подпирал им машину Житель Алтая 20 лет подпирал колесо машины метеоритом

Москва9 ноя Вести.Мужчина из Горного Алтая в 2005 году нашел большой камень у перевала Кату-Ярык в районе реки Чулышман и использовал его для того, чтобы подпирать колесо машины. Позже выяснилось, что найденный камень оказался столетним метеоритом. Об этом сообщили в Институте геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук во "ВКонтакте".

Метеорит "Чулышман" — это первый в истории метеорит, обнаруженный в Республике Алтай, и 160-й в России.

Фрагмент метеорита будет выставлен в Центральном Сибирском геологическом музее в Академгородке, а самый крупный фрагмент — в музее "Самоцветы" в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района отмечается в сообщении

Камень заинтересовал местного жителя. Сначала он хотел продать его или освидетельствовать, но в результате необычный камень пролежал у него до 2025 года. Спустя 20 лет мужчина передал неизвестную находку главе творческого объединения "Самоцветы" Виктору Лихачеву в селе Верх-Уймон.

Экспертиза показала, что камень оказался метеоритом, относящимся к обыкновенным хондритам группы H5. На планете Земля метеорит находился больше нескольких сотен лет.

В его составе обнаружили зернистый оливин, орто- и клинопироксен, с плагиоклазом, сульфид железа троилит и обильные включения железо-никелевого сплава. А также хромит, пентландит, ильменит, хлорапатит, самородную медь и характерный космогенный фосфат — мерриллит.