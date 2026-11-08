Москва8 ноя Вести.Голубой алмаз ювелирного качества, добытый в Якутии, может стать предметом интереса крупнейших аукционных домов и коллекционеров. Об этом ИС "Вести" заявил геммолог Роман Ликинов.

По словам эксперта, редкий оттенок камню придает примесь атомов бора, которая свидетельствует о том, что он сформировался на глубине более 500 километров.

Это первый алмаз, который был найден в наших кимберлитовых трубках. Да, находили, но, как правило, они были, может быть, не очень ювелирного качества… А вот именно ювелирный, он такой первый. Цвет действительно уникальный и редкий. Дело в том, что он обусловлен примесью атомов бора…И это доказывает то, что камень образовывался на очень больших глубинах, свыше 500 км от поверхности Земли отметил Роман Ликинов

Редкость и уникальность данного камня еще в том, что он первый в России, и цена может складываться больше не из уникального цвета и чистоты, а из того, что он может представлять интерес для коллекционеров. Подобные камни представляют интерес для торговых домов, аукционов. Обычно это площадки, где предлагают такие камни. Тот камень, который был найден в Якутии (около трех каратов), скорее всего, после оценки, в зависимости от того, какой после сертификации поставят на него уникальный цвет в цветовой гамме голубого оттенка и какой будет чистоты… Смею предположить, что он будет стоить примерно от 50 до полутора миллионов долларов в этом диапазоне резюмировал он

Ранее сообщалось, что в ЦАР ждут российские компании для совместной добычи алмазов и урана.