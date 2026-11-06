Москва6 ноя Вести.Редчайший голубой алмаз ювелирного качества типа IIb впервые добыли в России, вес кристалла составляет 2,74 карата. Об этом сообщили в компании АЛРОСА.

Уникальный алмаз был извлечен на Накынском кимберлитовом поле в Якутии – это первый зафиксированный случай обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях.

За десятилетия добычи алмазов в России специалисты АЛРОСА впервые столкнулись с природным голубым алмазом типа IIb – одним из самых редких и ценных драгоценных камней на планете. Еще одна исключительная особенность находки – высокая чистота кристалла. В нем полностью отсутствуют внутренние включения, что в сочетании с редкой природной окраской делает алмаз особенно ценным для ювелиров говорится в сообщении

Над созданием бриллианта в течение всего 2026 года работают 11 высококвалифицированных специалистов, перед которыми стоит задача максимально раскрыть природную красоту кристалла, сохранив его уникальные характеристики. Огранка алмаза требует исключительного мастерства и точности.

Голубые алмазы – одни из самых ценных, в природе они встречаются реже, чем даже розовые алмазы. Сочетание редкого происхождения, природного цвета и высокой чистоты делает каждый такой драгоценный камень по-настоящему уникальным.