Минприроды: половина российских алмазов находится в трех трубках в Якутии Крупнейшие месторождения алмазов России сосредоточены в Якутии

Москва17 сен Вести.Крупнейшие месторождения алмазов в России сосредоточены в Якутии, почти 50% российских алмазов сосредоточено в трех кимберлитовых трубках - "Мир", "Удачная" и "Юбилейная". Об этом сообщили РИА Новости в Минприроды России.

Крупнейшие месторождения алмазов России сосредоточены в Республике Саха, где находятся три главные кимберлитовые трубки отметили в министерстве

В ведомстве уточнили, что лидером по объемам запасов драгоценных камней является трубка "Мир" с показателем 194,1 млн карат. На втором и третьем местах расположились "Удачная" (179,6 миллиона карат) и "Юбилейная" (95 миллионов карат).

В Минприроды добавили, что крупнейшим месторождением за пределами Якутии остается месторождение им. Ломоносова (52,2 млн карат) в Архангельской области.