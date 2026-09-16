Москва16 сенВести.Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды.
Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Сахасказали в министерстве
Уточняется, что крупнейшим среди месторождений этого района является Дружное, Эльконское плато и Северное.
Ранее стало известно, что на Электрохимическом заводе в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края введен в опытно-промышленную эксплуатацию участок W2-ЭХЗ по обесфториванию обедненного гексафторида урана. Это вторая подобная установка в России.