Москва17 октВести.Лавандовый бриллиант "Алросы" в форме сердца стоимостью больше 1,5 млн долларов США планируется реализовать через специальную инвестиционную программу, передает ТАСС со ссылкой на главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.
По его словам, компания проведет соответствующую оценку.
Он будет продаваться по программе реализации инвестиционных бриллиантоврассказал Николаев
В июле этого года сообщалось, что коллекцию инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive пополнил бриллиант редчайшего цвета Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком весом 2,03 карата.