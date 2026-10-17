Лавандовый бриллиант "Алросы" в форме сердца продадут по инвестпрограмме

Стало известно, что произойдет с лавандовым бриллиантом "Алросы" в форме сердца Лавандовый бриллиант "Алросы" в форме сердца продадут по инвестпрограмме

Москва17 окт Вести.Лавандовый бриллиант "Алросы" в форме сердца стоимостью больше 1,5 млн долларов США планируется реализовать через специальную инвестиционную программу, передает ТАСС со ссылкой на главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

По его словам, компания проведет соответствующую оценку.

Он будет продаваться по программе реализации инвестиционных бриллиантов рассказал Николаев

В июле этого года сообщалось, что коллекцию инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive пополнил бриллиант редчайшего цвета Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком весом 2,03 карата.