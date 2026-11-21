Уникальный голубой алмаз из Якутии могут передать на хранение в Гохран ТАСС: Глава Якутии допустил передачу редкого голубого алмаза в Гохран

Москва21 ноя Вести.Впервые добытый голубой алмаз могут передать в Гохран. Власти Якутии выразили надежду, что редкий драгоценный камень все же останется в стране, сообщил ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ХХ Международном форуме "Транспорт России".

Все-таки это такая большая уникальная редкость, поэтому хотелось бы, чтобы он остался в стране сказал глава республики

Он также подчеркнул, что находка имеет исключительную ценность.

Это реально уникальнейший алмаз, таких не добывалось еще. И есть вероятность, что больше и не добудем. Хотя он не очень большой, но он абсолютно уникальный отметил Николаев

Ранее стало известно, что в Якутии впервые добыли редчайший голубой алмаз ювелирного качества типа IIb. Вес кристалла составляет 2,74 карата.