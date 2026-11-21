Москва21 нояВести.Впервые добытый голубой алмаз могут передать в Гохран. Власти Якутии выразили надежду, что редкий драгоценный камень все же останется в стране, сообщил ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ХХ Международном форуме "Транспорт России".
Все-таки это такая большая уникальная редкость, поэтому хотелось бы, чтобы он остался в странесказал глава республики
Он также подчеркнул, что находка имеет исключительную ценность.
Это реально уникальнейший алмаз, таких не добывалось еще. И есть вероятность, что больше и не добудем. Хотя он не очень большой, но он абсолютно уникальныйотметил Николаев
Ранее стало известно, что в Якутии впервые добыли редчайший голубой алмаз ювелирного качества типа IIb. Вес кристалла составляет 2,74 карата.