Отсутствие дивидендов "Алросы" в бюджете Якутии покрыли доходы от золотодобычи Доходы от золотодобычи покрыли отсутствие дивидендов "Алросы" в бюджете Якутии

Москва5 сен Вести.Доходы бюджета Якутии остаются на стабильном уровне, несмотря на отсутствие дивидендов от алмазной компании "Алроса" из-за низких мировых цен на сырье. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости.

Мировой рынок алмазов в последние годы испытывает крайне серьезные проблемы… Конечно, на бюджете это сказывается отчислением компании "Алроса". В первую очередь в связи с тем, что последние два года мы практически не выплачивали дивиденды, а раньше дивиденды от компании "Алроса" составляли очень неплохую часть бюджета Якутии отметил он

В то же время глава Якутии обратил внимание, что стабильность республиканского бюджета в обеспечена за счет развития других отраслей, в частности, золотодобычи.

Ранее сообщалось, что компания "Алроса" ежегодно добывает 30 млн каратов алмазов и является по этому показателю мировым лидером.