Москва23 нояВести.Необработанный алмаз, изъятый 30 лет назад, обращен в федеральную собственность, сообщает прокуратура Якутии в MAX.
В ведомстве пояснили, что с 1995 года в Гохране республики находится на хранении необработанный алмаз, который был изъят правоохранительными органами с Нюрбинского гранильного завода.
В Нюрбинском районе по мерам реагирования в федеральную собственность обращен алмазговорится в публикации
В связи с тем, что больше 30 лет драгоценный камень был никем не истребован, суд признал его бесхозяйным и обратил в собственность РФ.