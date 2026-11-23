Невостребованный 30 лет алмаз обращен в собственность государства в Якутии В Якутии обращен в собственность государства невостребованный алмаз

Москва23 ноя Вести.Необработанный алмаз, изъятый 30 лет назад, обращен в федеральную собственность, сообщает прокуратура Якутии в MAX.

В ведомстве пояснили, что с 1995 года в Гохране республики находится на хранении необработанный алмаз, который был изъят правоохранительными органами с Нюрбинского гранильного завода.

В Нюрбинском районе по мерам реагирования в федеральную собственность обращен алмаз говорится в публикации

В связи с тем, что больше 30 лет драгоценный камень был никем не истребован, суд признал его бесхозяйным и обратил в собственность РФ.