В Минприроды раскрыли запасы алмазов в России Минприроды: балансовые запасы алмазов в РФ превышают 1 млрд карат

Москва11 ноя Вести.Балансовые запасы алмазов в России превышают 1 миллиард карат – это примерно половина от общемировых резервов. Об этом сообщило Минприроды РФ.

Балансовые запасы алмазов в стране на данный момент составляют чуть более 1 млрд карат цитирует заявление ведомства ТАСС

Несколько дней назад компания "Алроса" сообщила, что в Якутии добыли редчайший голубой алмаз ювелирного качества типа IIb – первый в России. Вес кристалла составляет 2,74 карата. В нем полностью отсутствуют внутренние включения, что в сочетании с редкой природной окраской делает алмаз особенно ценным для ювелиров.

Голубые алмазы – одни из самых ценных, в природе они встречаются реже, чем даже розовые алмазы.