Метеорит с Марса возрастом в 4,11 млрд лет нашли в малийской части Сахары

Древний марсианский метеорит возрастом в 4,11 млрд лет нашли в Мали Метеорит с Марса возрастом в 4,11 млрд лет нашли в малийской части Сахары

Москва30 окт Вести.Исследователи из США обнаружили в малийской части пустыни Сахара относительно крупный марсианский метеорит, представляющий собой часть древней коры Марса, которая сформировалась более 4,11 млрд лет назад, говорится в статье научного журнала Science.

Отмечается, что это лишь третья находка такого рода.

До этого нам было известно лишь два древних марсианских метеорита - антарктический ALH 84001, чьи породы кристаллизовались около 4,1 млрд лет назад, и марокканская "Черная Красавица", NWA 7034, часть фрагментов которой сформировалась более 4,3 млрд лет назад говориться в статье

Указанные метеориты существенно расширили представления ученых о ранней геологии Марса, отмечается в публикации, но при этом, эти объекты не дали образцов древних магматических пород Красной планеты.

Получила первые образцы древних марсианских пород данного типа группа американских планетологов под руководством профессора Университета штата Нью-Мексико (США) Карла Эйджи. Специалисты изучали несколько сотен метеоритов, которые были обнаружены в последние годы в безлюдных регионах Земли.

Один из этих "небесных камней" был обнаружен рядом с заброшенным городом Тагаза в малийской части пустыни Сахара. Как удалось установить, он оказался частью древней коры Марса.

Метеорит получил название Teg 001. Его масса составляет примерно 800 грамм, а состоит он из триклинического полевого шпата и клинопироксена. Эти материалы, как отмечается, обладают необычной структурой и составом для марсианских вариаций данных минералов.

Указанные аномалии могут быть связаны с рекордно большим возрастом Teg 001 — по оценкам ученых, он возник свыше 4,11 млрд лет назад.

Благодаря изучению этого метеорита ученые попытаются понять, как протекал процесс остывания недр Марса, а также как менялась структура и состав его мантии в то время, когда планета еще, предположительно, обладала густой атмосферой и запасами воды.