Астроном: разломы коры на Марсе могут стать лучшим место для высадки людей Астроном назвал перспективное место для высадки на Марсе

Москва4 окт Вести.Существующий на Марсе разлом коры может быть идеальным местом для будущей высадки землян. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

По его словам, глубина крупных оврагов на Красной планете может достигать 10 километров. Такая глубина создает условия для естественной защиты от радиации. Как известно, во время полета на Марс космонавт может получить высокую дозу излучения - 80 бэр (биологический эквивалент рентгена). Эта доза в 16 раз превышает допустимую годовую дозу для сотрудников атомных электростанций.

На Марсе есть овраг такой марсианской коры с глубиной до 10 километров. Наш Эверест скроется в нем. Очень перспективное место может быть в плане высадки отметил эксперт

Кроме того, в глубоких каньонах Марса, по мнению астронома, сохранились запасы замерзшей воды, которую космонавтам можно будет использовать для бытовых нужд.

Ранее сообщалось, что людей могут отправить на Марс в ближайшие 10 лет.