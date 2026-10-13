Москва13 окт Вести.Отечественная электронная компонентная база для космических аппаратов способна выдерживать критические нагрузки, включая поражающие факторы ядерного взрыва. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

По словам ученого, при проектировании бортовых систем для дальнего космоса применяются специальные методы защиты от гамма- и нейтронного излучений, а также схемотехнические решения для защиты от тяжелых заряженных частиц.

Академик подчеркнул, что российские разработчики еще с советских времен тестируют электронику на устойчивость к радиации разного класса, и на сегодняшний день элементная база полностью готова к работе в экстремальных условиях.