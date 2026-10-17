Трембицкий: коллеги и МАГАТЭ заинтересованы в сотрудничестве с Ростехнадзором

Трембицкий рассказал, почему МАГАТЭ интересно сотрудничество с Ростехнадзором Трембицкий: коллеги и МАГАТЭ заинтересованы в сотрудничестве с Ростехнадзором

Москва17 окт Вести.Реализуемые в России передовые решения по обеспечению безопасности в атомной сфере становятся стандартом безопасности на мировом уровне. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Трембицкий.

Уровень российских технологий и экспертиза специалистов надзорного органа – неотъемлемая часть развития международной системы обеспечения безопасности в этой сфере. В частности, представители Ростехнадзора участвуют в работе руководящих органов МАГАТЭ.

У нас достаточно большие и новые наработки. Вы знаете, что атомфлот у нас самый крупный, единственная в мире плавучая атомная станция, и сейчас реализуются новые проекты. Поэтому и коллеги, и само МАГАТЭ заинтересованы в нашем участии отметил Трембицкий

Тем временем директор Курской АЭС Александр Увакин рассказал, что необходимо для получения от Ростехнадзора лицензии на продление эксплуатации 4-го энергоблока станции еще на пять лет.