Москва17 окт Вести.Для получения лицензии Ростехнадзора на продление эксплуатации энергоблока №4 Курской атомной электростанции (АЭС) еще на пять лет необходима непростая и кропотливая работа. Подробности рассказал в интервью ИС "Вести" директор Курской АЭС Александр Увакин.

Срок службы 4-го энергоблока Курской АЭС планируется увеличить еще на пять лет. Для получения лицензии на этот срок необходимо соответствие блока всем критериям безопасности.

Бесполезно идти доказывать в Ростехнадзор, что мы вот такие хорошие, нам поверьте на слово. Так не бывает, поверьте. Сначала четкая, кропотливая работа, когда мы все абсолютно уверены. Тогда мы находим поддержку у регулятора и, естественно, получаем лицензию на еще дополнительный срок – обязательно с условиями действий, где описываются все условия необходимые, чтобы мы соблюдали вот эту безопасность объяснил Александр Увакин

В случае продления срока эксплуатации еще на пять лет 4-й энергоблок Курской АЭС может стать рекордсменом по сроку службы среди блоков типа РБМК-1000.