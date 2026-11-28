Лихачев рассказал, как изменился подход к развитию атомной отрасли в России Лихачев: от подвиговых строек переходим к реализации генсхемы в атомной отрасли

Москва28 ноя Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" рассказал, как изменился подход к развитию атомной отрасли в России за десятилетия.

Сегодня российская атомная отрасль - одна из самых сильных и технологически продвинутых в мире. С 2007 года, когда был создан Росатом и фактически определен курс на возрождение отрасли, был проделан большой путь.

По-другому сейчас выглядит атомная энергетика. От таких подвиговых строек на территории страны мы переходим к реализации генсхемы. Мы достигли в двадцатом году 20% атомного электричества в стране. Президент нас поощрил новым поручением двигаться к 25%. И нам сейчас предстоит построить до 2042-2045 годов больше и по количеству, и по мощности атомной генерации, чем есть у нас на сегодняшний день отметил Лихачев

Россия также лидирует в мире по количеству атомных проектов за рубежом. Помимо сооружения 28 энергоблоков в девяти странах - от Ирана до Венгрии - уже есть подписанные договоренности на строительство еще 17: в Иране, Армении, Нигерии, Вьетнаме, Узбекистане и Мьянме.

Только мы строим серийно в России и за рубежом [реакторы] поколения 3+ гигаваттного уровня. Первое и главное условие лидерства на глобальном рынке - это наличие референций, это соответствующее развитие собственных ядерных технологий добавил глава Росатома

Один из уникальных проектов госкорпорации - плавучая АЭС "Академик Ломоносов", которая сейчас согревает и освещает российский Певек. Это новое слово в ядерной энергетике, ничего подобного нет ни в одной стране мира.