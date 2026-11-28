Лихачев: Росатом является уникальной организацией как в России, так и в мире

Лихачев рассказал о возрождении атомной отрасли в России в 2000-х годах Лихачев: Росатом является уникальной организацией как в России, так и в мире

Москва28 ноя Вести.Госкорпорация "Росатом", созданная в 2007 году и объединившая под собой все ключевые предприятия страны самого разного профиля, стала одним из элементов в обеспечении государственного суверенитета. О становлении атомной отрасли в России в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Российский мирный атом - это не только ядерная энергетика, промышленность, медицина, атомный флот, но и технологии, которые еще совсем недавно казались фантастикой. В 90-е годы атомная отрасль, по сути, умирала. Отдельные атомные проекты в России и за рубежом продолжались, но общей стратегии развития и понятного образа будущего не было.

Судьбоносным стал принятый 1 декабря 2007 года закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Президент России Владимир Путин подчеркивал, что атомная промышленность - сфера стратегических интересов страны, и определил курс на повышение эффективности потенциала ядерного сдерживания.

В декабре 2007 года создается организация, которая до сих пор является абсолютно уникальной как в России, так и во всем мире. Один из самых крупных промышленных холдингов и крупнейшее научно-производственное объединение страны, объединяющее в своих рядах сотни предприятий самого разного профиля - от научных институтов до металлургических и горнодобывающих предприятий отметил Лихачев

Разрозненные в 90-е годы предприятия атомной промышленности, научные школы, инженеры, конструкторы, физики-экспериментаторы начали работать в единой системе, что позволило спасти атомную энергетику.

В одном управленческом контуре были объединены все, в том числе находящиеся далеко не на подъеме активы нашего традиционного ведомства, советского Минсредмаша, и в первую очередь ядерный оружейный комплекс… Впервые был выстроен весь строительный холдинг: от проектирования инжиниринга до пусконаладочных работ и вывода объектов из эксплуатации рассказал глава "Росатома"

Он также подчеркнул, что российские атомщики опирались и продолжают развивать технологическое наследие, заложенное в СССР.