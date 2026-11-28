Москва28 ноя Вести.Мудрость и предчувствие советских ученых и инженеров позволили развивать ядерные технологии в России. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Создание Росатома в 2007 году стало судьбоносным решением, которое позволило не просто спасти атомную энергетику, а развивать технологическое наследие СССР.

Мудрость и предчувствие наших предшественников позволили не только развивать вглубь ядерные технологии и выходить на лидерство в России и на глобальном рынке, но и расширить повестку, добавить совершенно новые, неведомые нам на тот момент технологии в нашу технологическую палитру. Это и вопросы, связанные с цифровизацией, с аддитивными технологиями, это ветроэнергетика, которая вообще тогда была для России загадкой отметил Лихачев

Наглядным примером опоры на советское наследие стало развитие атомного ледокольного флота: от атомохода "Ленин", который мог остаться единственной памятью об эпохе советских атомных ледоколов, до нынешних атомоходов проекта 22220 - это гарантия роста грузоперевозок по Северному морскому пути, навигация по которому уже скоро станет круглогодичной.

Другой пример развития достижений советских ученых - ядерная медицина, которая сегодня достигла уровня высокоточного оружия против злокачественных опухолей.