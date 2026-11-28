Гуманизм и ставка на молодежь: в чем особенности "кода" российских атомщиков Лихачев назвал отличительные черты "кода" российских атомщиков

Москва28 ноя Вести.Гуманизм, вера в ученых и ставка на молодое поколение - ориентиры, которые формируют "код" российских специалистов в атомной отрасли. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Проекты в области мирного атома и направления, которые создаются вокруг атомной энергетики, во многом формируют технологический суверенитет страны.

В нашем коде объединяется и гуманизм, и вера в человека, в ученых. Офицерский код, код разведчиков, контрразведчиков. Мы себя чистим под этот код, под сочетание интеллекта и, конечно, под эту офицерскую честь, офицерскую гордость тех, кто и разведданные добывал, и смог обеспечить безопасность ядерного проекта в тяжелейшие 40-е годы отметил Лихачев

Глава Росатома добавил, что вера в молодежь и ставка на молодое поколение тоже отчасти заложены в подходах российских атомщиков.

Именно им придется реализовывать эти планы и 2043-го, и 2045-го, и 2050-го годов. Уверен, что они также будут уважительны к опыту, вкладу и наследию старших поколений. Но у них тоже будет свое слово, у них тоже будет своя задача. И они обязательно придут на нашу смену подчеркнул он

В госкорпорации отмечают, что люди - главная движущая сила всех проектов.