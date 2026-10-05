Лихачев заявил, что Росатом кардинально повлиял на атомную энергетику в мире

Лихачев рассказал о роли Росатома в развитии мировой атомной энергетики Лихачев заявил, что Росатом кардинально повлиял на атомную энергетику в мире

Москва5 окт Вести.Росатому за последние 15 лет удалось существенно изменить свое положение в мировой атомной энергетике. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на форуме "Биопром-2026".

Лихачев предложил рассматривать в качестве точки отсчета 2011 год, когда произошла авария на АЭС "Фукусима". По его словам, с того времени произошли значительные перемены – ряд крупных игроков сократил активность или покинул рынок, тогда как Росатом и некоторые другие участники усилили свои позиции.

Благодаря научному заделу, фундаментальной роли Курчатовского института как нашего научного руководителя, нам удалось за последние 15 лет просто перевернуть картину атомной энергетики сказал Лихачев

Среди факторов, позволивших выйти вперед, глава госкорпорации назвал развитие экономики замкнутого цикла и замкнутого топливного цикла, а также работу над технологиями четвертого поколения.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал Росатом крупнейшим в мире поставщиком атомных технологий. Он также отметил, что сотрудничает с Лихачевым по вопросу безопасности объектов с российскими технологиями в ряде стран.