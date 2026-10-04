В Космических войсках РФ создана система глобального контроля космоса Глобальная система контроля космоса создана в России

Москва4 окт Вести.Космические войска ВКС России создали систему орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также глобального мониторинга космической обстановки, и готовы к ракетным угрозам, сообщает Минобороны РФ.

Космические войска России 4 октября отмечают профессиональный праздник.

…В Космических войсках создана и функционирует …система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки говорится в сообщении

Также в Космических войсках действует эффективная система подготовки запуска и управления российскими космическими аппаратами.

Военные занимаются освоением новой техники и вооружений, запускают космические аппараты военного и двойного назначения, межконтинентальные баллистические ракеты, поддерживают в готовности системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, отмечается в сообщении.

В середине сентября Космические войска провели успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.