Москва4 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Поздравляю вас с праздником - Днем Космических войск говорится в послании главы государства

В поздравлении глава государства отметил, что личный состав и гражданский персонал Космических войск сегодня выполняют важные задачи по обеспечению безопасности России. По его словам, они ведут масштабную работу по поддержанию систем связи и навигации, а также оперативно предоставляют необходимую информацию Вооруженным силам, включая подразделения, участвующие в специальной военной операции.

Путин подчеркнул, что необходимо и дальше развивать возможности орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Он также указал на важность развития передовых технологий для новейших образцов вооружений и военной техники, а также проведения перспективных исследований.

Президент отметил, что благодаря самоотверженному труду и таланту нескольких поколений конструкторов, ученых, инженеров, испытателей и военных специалистов Россия получила надежный ракетно-космический щит. По его оценке, он служит эффективным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

Путин выразил уверенность, что военнослужащие и специалисты Космических войск продолжат достойно служить Родине, вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи армии и флота, а также содействовать реализации национальной космической программы.

Также сегодня глава государства поздравил жителей Мурманска со 110-летием города-героя.