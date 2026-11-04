Космонавты с МКС поздравили жителей России с Днем народного единства Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Москва4 ноя Вести.Российские космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Видеопоздравление было опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса.

Командир экипажа Петр Дубров напомнил о смысле этого праздника и отметил, что именно с орбиты отчетливо видно, насколько прекрасна Россия.

Отсюда, с орбиты, отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь. И в этом – глубокий смысл праздника, который мы отмечаем 4 ноября. Он напоминает нам о том, как в переломные моменты истории сила России рождалась в сплоченности, готовности поддержать друг друга, встать плечом к плечу ради общего будущего сказал Дубров

Анна Кикина рассказала о ценности единства и о том, как космонавты на орбите вместе решают сложные задачи и трудятся на благо всего человечества. По ее словам, в этом им помогает общая цель, а также уважение и доверие друг к другу.

Когда люди объединяются ради большого и важного дела, невозможное становится возможным подчеркнула Кикина

Сергей Тетерятников пожелал россиянам, чтобы в каждом доме царили тепло и согласие и всегда были рядом те, кто поддержит и словом, и делом.

Ранее эксперт Андрей Пекшев рассказал, почему важно помнить о дате 4 ноября.