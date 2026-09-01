Космонавты Кикина и Федяев напомнили школьникам, что знания ведут в космос Космонавты Кикина и Федяев поздравили школьников с Днем знаний

Москва1 сен Вести.Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили школьников с 1 сентября с борта Международной космической станции (МКС). В видеообращении ко Дню знаний они напомнили, что именно знания открыли человечеству дорогу в космос и позволили людям выйти на орбиту.

Космонавты подчеркнули, что тем, кто мечтает работать на российской орбитальной станции, космодроме, создавать ракеты или добиваться больших высот в любой другой сфере, важно изучать точные, естественные и гуманитарные науки.

Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды! С днем знаний, дорогие ребята! Успехов вам и до встречи на новой высоте! сказала Кикина

Федяев, в свою очередь, напомнил, что в 2026 году человечество отмечает 65-летие полета Юрия Гагарина – события, которое стало возможным благодаря работе создателей космической техники и специалистов, готовивших первый полет человека в космос.

Кикина добавила, что в 2027 году также будут отмечаться важные даты: 70-летие запуска первого искусственного спутника Земли, 170-летие со дня рождения Константина Циолковского, 120-летие Сергея Королева и 90-летие Валентины Терешковой.

Федяев отметил, что дело великих предшественников сегодня продолжают космонавты Роскосмоса на орбите и десятки тысяч специалистов на Земле. По его словам, среди нынешних школьников могут быть будущие космонавты, конструкторы, инженеры и программисты, которые будут создавать корабли и спутники, строить космодромы и прокладывать новые пути к другим планетам.

1 сентября в России празднуют День знаний – день, с которого традиционно начинается новый учебный год в школах, колледжах и вузах.