Москва1 ноя Вести.День народного единства – это историческое припоминание героических событий, когда народ перед лицом общего врага объединился и преодолел раскол. Такое мнение выразил ИС "Вести" директор АНО "Институт конфликтологии" Андрей Пекшев.

По его словам, помнить о дате сегодня критически важно, потому что Россия преодолела смутное время.

Мы преодолели раскол в сословиях. Одно боярское сословие показало себя предателем национальных интересов. И когда народ это почувствовал, народ в широком смысле слова, это и князь Пожарский, и староста Минин, то возникло противодействие ради сохранения государства. И можно провести вот эти удивительные параллели с сегодняшним временем, и этот праздник собственно, вот это историческое припоминание вот тех героических событий, когда народ перед лицом общего врага объединился, преодолел раскол и, можно сказать, уничтожил предателей. Это важный момент для единения дня сегодняшнего пояснил он

Ранее в интервью ИС "Вести" доктор политических наук Елена Зиновьева отметила, что для России 4 ноября - важная веха с точки зрения становления самостоятельной российской государственности, которая продемонстрировала, что Россия не готова быть инструментом, марионеткой в руках Запада.