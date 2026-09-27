Москва27 сен Вести.Результаты выборов стали победой российского общества, продемонстрировавшего организованность и решимость довести военные действия до победного конца, несмотря на накопившуюся усталость.

Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

По его мнению, высокая явка избирателей и организованное проведение выборов в Государственную думу IX созыва, в органы местного самоуправления и региональные законодательные органы власти в рамках единого дня голосования в России стали свидетельством консолидации общества и его решимости достичь победы, несмотря на внешнее давление и условия ведения боевых действий.

В целом, я думаю, это большая победа. Не каких-то отдельных политических сил, а всего нашего российского общества, потому что все прошло организованно, все прошло спокойно, без каких-либо видимых эксцессов. Тут надо понимать - мы пятый год на войне. И вот то, что наше общество продемонстрировало, с одной стороны, несомненно, усталость, и это результаты определенных выборов покажет от войны положение определенных партий. Но с другой стороны, нашу решимость довести все до победы. А никогда не будет достигнута победа, никакая победа не достигнута, если общество разобщенное заявил Перевезенцев

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что прошедшие в России выборы показали, что народ поддерживает направленные на укрепление страны усилия.

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы составила 59,68% по результатам обработки 99,89% протоколов. Всего участие в голосовании приняли 67 279 994 избирателя.