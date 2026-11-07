Космический аппарат в интересах МО РФ выведен на целевую орбиту Запущенный с "Союзом-2.1б" космический аппарат выведен на целевую орбиту

Москва7 ноя Вести.Космический аппарат в интересах Минобороны России, запущенный в субботу с ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, выведен на целевую орбиту, информировали в МО.

Старт "Союза-2.1б" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, указали там.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС говорится в сообщении

"Союз-2.1б" - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Разработана РКЦ "Прогресс" на базе ракеты-носителя "Союз-У" с применением модернизированных двигателей РД-107А, РД-108А и РД-0124 на первой, второй и третьей ступенях соответственно.

Впервые ракета была запущена в декабре 2006 года с Байконура. С того времени по март 2025 года было произведено 75 пусков "Союза-2.1б", которые вывели на околоземные и отлетные траектории 668 космических аппаратов.