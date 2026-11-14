Пуск ракеты "Союз-2.1б" с частными спутниками стал первым стартом по субсидии

С космодрома Восточный запустили ракету "Союз-2.1б" Пуск ракеты "Союз-2.1б" с частными спутниками стал первым стартом по субсидии

Москва14 ноя Вести.С космодрома Восточный был успешно выполнен пуск ракеты‑носителя "Союз‑2.1б", на борту которой находятся спутники дистанционного зондирования "КОЭН" и "Киноспутник". В пресс-службе Роскосмоса заявили, что это первый в истории российской космонавтики запуск, где основную полезную нагрузку формируют частные космические аппараты.

В 04:16 по московскому времени с космодрома Восточный произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") с космическими аппаратами "КОЭН" (компания "МТ-ЛАБ") и "Киноспутник" (Группа компаний "Спутникс") говорится в публикации

В госкорпорации подчеркнули, что такой пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный стал первым запуском частных спутников, субсидируемым в рамках национального проекта "Космос".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что второй запуск новой российской ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2027 год. После третьего запуска ракету планируется перевести в серийное производство.