На кукурузном поле в США нашли космический мусор диаметром более 3 метров

На кукурузное поле в Миннесоте упал космический мусор На кукурузном поле в США нашли космический мусор диаметром более 3 метров

Москва21 окт Вести.В американском штате Миннесота на кукурузном поле обнаружили крупный металлический предмет диаметром около 3,4 метра, который может быть фрагментом космического мусора. Об этом сообщил журнал People.

Обломки обнаружили 14 октября. После поступления сообщения на место прибыли сотрудники местного управления шерифа, которые осмотрели объект.

Власти обнаружили в кукурузном поле "большой металлический объект диаметром приблизительно 11 футов", который, "предположительно, был космическим объектом" говорится в публикации

Как отмечает Национальная служба спутниковых данных и информации об окружающей среде США (NESDIS), к космическому мусору относятся вышедшие из эксплуатации спутники, отработанные ступени ракеты и их фрагменты.

Подобные объекты ежедневно попадают в атмосферу Земли, однако большинство из них сгорает, не достигнув поверхности планеты.

По оценке управления шерифа, обнаруженный предмет не представляет угрозы для населения.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили в галактике Млечный путь загадочное высокоэнергетическое свечение. Оно могло когда-то являться частью космической "фабрики золота".