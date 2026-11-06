На тайском острове нашли загадочный шар из космоса Компонент космического аппарата обнаружили в Таиланде

Москва6 ноя Вести.Загадочный металлический шар, похожий на фрагмент космического аппарата, нашли на острове Ко Май Пхай в Таиланде, сообщила телерадиокомпания Thai PBS.

На острове Ко Май Пхай в провинции Краби обнаружен подозрительный объект, похожий на фрагмент космического аппарата… Его прибило к берегу острова Ко Май Пхай в провинции Краби. О находке 1 ноября 2026 года сообщили сотрудники [национального] парка [Хат Ноппарат Тхара - Му Ко Пхи Пхи] говорится в публикации

Сотрудники Национального агентства по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) забрали объект в Космический инновационный парк в провинции Чонбури, чтобы выяснить его происхождение. Они пообещали раскрыть результаты проверки позднее.