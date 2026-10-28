Москва28 окт Вести.В небе над Владивостоком появилась большая синевато-зеленая светящаяся полоса, сообщает местный Telegram-канал Svodka25.

Жители Владивостока массово заметили необычное свечение в небе над городом пишет паблик

"Странное облако" видели жители разных районов города.

У некоторых пользователей сразу возникла мысль об инопланетянах. Другие отметили, что так выглядит след от ракеты, запущенной с космодрома Восточный или из Китая, остаточное явление после падения болида, а также световой (солнечный) столб.

Еще один пользователь пояснил, что след на небе, возможно, возник в результате сброса ракетного топлива с последующим замерзанием и кристаллизацией его частиц и отражения ими солнечного света.