Уфологи 25 минут наблюдали за НЛО в небе над Ярославской областью

В небе над Ярославской областью замечены несколько НЛО Уфологи 25 минут наблюдали за НЛО в небе над Ярославской областью

Москва24 сен Вести.Минувшей ночью в небе над городом Углич в Ярославской области были замечены неопознанные летающие объекты. Они зависали в воздухе и резко меняли свое направление, пишет SHOT.

По информации источника, НЛО красного цвета в течение 25 минут наблюдали местные уфологи. Движение объектов было нестандартным: могли замереть в воздухе, начать вращаться и выстраиваться параллельно.

Согласно заявлению исследователей, НЛО были бесшумными и внешне были похожи на классическую летающую тарелку.

Также уфологи проверили информацию о возможном наличии в небе самолетов, МКС или спутников. Но, согласно их данным, в тот момент официально в воздушном пространстве ничего не находилось.