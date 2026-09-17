Москва17 сенВести.На территории Ярославской области объявлена тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Ярославской области также проинформировал, что в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Как сообщила пресс-служба Росавиации в MAX, в аэропорту Ярославля временно запрещены полеты.