В Ярославской области объявлена угроза БПЛА, закрылся аэропорт Угроза БПЛА объявлена в Ярославской области, закрылся аэропорт

Москва17 сен Вести.На территории Ярославской области объявлена тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность" предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ярославской области также проинформировал, что в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Как сообщила пресс-служба Росавиации в MAX, в аэропорту Ярославля временно запрещены полеты.