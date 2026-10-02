Ученый РАН объяснил появление "НЛО" у деревни Ожогино в Подмосковье Ученый РАН объяснил появление "тарелок" в небе над Подмосковьем

Москва2 окт Вести.Светящиеся неопознанные объекты, похожие на "тарелки", которые два дня подряд наблюдали возле деревни Ожогино в Солнечногорском районе Московской области, являются просто облаками. Об этом сообщил в беседе с "Абзацем" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Гигантские объекты, которые приняли за НЛО, образовались в результате неравномерного остывания и нагревания поверхности земли.

Их появление вызвано тем, что поверхность земли неравномерно нагревается. Ее нагрев порождает появление таких облаков или тучек, которые мы видим как "тарелки" объяснил эксперт

Оттенок таким облакам придает отражающийся от других объектов и преломляющийся свет фонаря или фары. Локальные очаги света могут подсвечивать такие облака.