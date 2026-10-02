SHOT: над Подмосковьем два вечера подряд кружил НЛО

НЛО был замечен у деревни Ожогино в Подмосковье два вечера подряд SHOT: над Подмосковьем два вечера подряд кружил НЛО

Москва2 окт Вести.Жители Солнечногорского района Подмосковья сообщают, что два вечера подряд над полем кружил гигантский неопознанный объект, пишет SHOT.

Издание напоминает о легенде, согласно которой именно в этих местах полвека назад состоялся первый "контакт" с НЛО.

Два вечера подряд над полем в Подмосковье кружил гигантский неопознанный объект. … Нечто странное заметили возле деревни Ожогино в Солнечногорском районе говорится в публикации

Местные жители рассказали, что НЛО, диаметр которого достигал 20 метров, бесшумно проплыл над деревьями и завис над полем.

По их словам, "тарелка" светилась, переливаясь белым, красным и оранжевым цветами.

При этом один из очевидцев рассказал, что почувствовал дикий страх и оцепенел, когда НЛО пролетел прямо над ним. Был ли мужчина в тот момент трезв, он не уточнил.