Очевидцы в Московской области сняли на камеру подобие смерча

Жители Подмосковья утверждают, что сняли на видео смерч Очевидцы в Московской области сняли на камеру подобие смерча

Москва12 июл Вести.Очевидцы заметили и сняли на камеру подобие смерча в Подмосковье. Видео стихийного явления разместили в соцсетях.

Утверждается, что инцидент произошел в Дмитровском муниципальном округе.

На кадрах видно, как на фоне зловеще-черного неба выделяется нисходящее облако, напоминающее воронку смерча.

Ранее сообщалось, что 10 июля в результате разгула стихии в Рязанской области сильно пострадала база отдыха в селе Дубровичи. По счастливой случайности, постояльцы не пострадали. В то же время ураган повредил здания дома отдыха и пляж, повалив десятки деревьев у воды.

Ранее смерчи бушевали в Свердловской области и Башкирии.