Геолог Кузина узнала секрет древних метеоритов, упавших на Землю 2 млн лет назад Геолог Кузина: сохранность метеоритов кроется в сухом климате пустыни Атакамы

Москва13 ноя Вести.В пустыне Атакама в Южной Америке сохранились метеориты возрастом более 2 млн лет, рассказала KP.RU ведущий научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Диляра Кузина.

Секрет долгой сохранности метеоритов - в исключительно сухом и стабильном климате Атакамы, которая остается пустыней уже миллионы лет приводит слова ученого газета

Ученый отмечает, что, чтобы определить, сколько времени небесные тела находятся на Земле, исследователи измерили содержание радиоактивного изотопа хлора-36. Он образуется под воздействием космических лучей во время движения метеорита в космосе, а после падения на Землю постепенно распадается. По его остаточному количеству можно установить земной возраст метеорита.

Выяснилось, что одни исследованные образцы пролежали на поверхности планеты около 85 тыс. лет, а другие - более 2 млн лет. Для сравнения, метеориты из Сахары, пустынь Омана и Саудовской Аравии обычно сохраняются от нескольких тысяч до десятков тысяч лет.

По словам Кузиной, важную роль играет климат Атакамы: из-за крайне низкой влажности и стабильных погодных условий выветривание пород происходит значительно медленнее. На территории площадью около 550 кв. км уже обнаружили более 1,5 тыс. метеоритов.

Кроме того, исследование показало, что степень разрушения метеоритов зависит не столько от времени пребывания на Земле, сколько от их пористости. Последняя, в свою очередь, связана с ударными воздействиями, которым космические тела подвергались еще на своем родительском астероиде.

Ранее заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Михаил Герасимов рассказал, где на Земле можно обнаружить лунные метеориты.